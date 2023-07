Un ancien du PSG recale l’OM, il balance

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM a bouclé la semaine dernière le transfert de Renan Lodi, d’autres pistes ont été étudiées à ce poste de latéral gauche. Timothy Weah, l’ex-joueur du LOSC, en faisait partie. L’international américain a finalement décidé de s’engager avec la Juventus, il a justifié son choix en conférence de presse.

Avant de lancer officiellement son recrutement cet été, l’OM avait sondé un peu le marché. Notamment pour renforcer ses côtés. Timothy Weah, l’ancien joueur du LOSC, formé au PSG, était l’une des options étudiées par le club olympien. Décalé sur le flanc gauche par Paulo Fonseca, Timothy Weah s’est imposé à ce poste et l’OM a songé à le faire venir.

Pisté par l’OM, Weah file à la Juve

Finalement, malgré l’intérêt de l’OM, Weah a décidé de s’engager à la Juventus pour un montant avoisinant les 12M€. Le LOSC récupère donc une belle somme pour un joueur qui était arrivé pour 10M€ en provenance du PSG.

«Dès que j'ai appris qu'ils étaient intéressés, j'ai su que je voulais venir»