Mercato : Il claque la porte de l’OM et s’enflamme totalement

Thibault Morlain

Depuis l’ouverture du mercato estival, l’OM a dû faire avec plusieurs départs. Et voilà qu’il faut désormais ajouter un nom sur cette liste des partants. Le club phocéen a officialisé ce jeudi soir le transfert de Bartug Elmaz. Le jeune Turc s’est envolé pour Fenerbahce et il était plus heureux que jamais au moment de signer son contrat.

Comme l’expliquait RMC ces dernières heures, l’OM allait se séparer de Bartug Elmaz. Moyennant 1,2M€, le Turc allait s’engager avec Fenerbahce. Un transfert qui est désormais officiel. Ce jeudi, le club phocéen et la formation stambouliote ont annoncé l’opération. Elmaz est donc maintenant un joueur de Fenerbahce.

« Je suis très heureux et fier d’être transféré à Fenerbahce »

A 20 ans, Bartug Elmaz a signé un contrat de 3 ans avec Fenerbahce. Pour les médias du club stambouliote, l’ex-joueur de l’OM a fait part de sa joie, exprimant : « Je suis très heureux et fier d’être transféré à Fenerbahce. Je suis aussi excité ».

« Je n’ai pas réfléchi »