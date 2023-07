Mourinho : Mauvaise nouvelle pour le PSG !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG est très actif sur ce marché des transferts mais il faut aussi vendre. Plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, dont Renato Sanches comme nous l’avions révélé en exclusivité. L’AS Roma de José Mourinho est très intéressée par l’international portugais mais ce dernier a une exigence que le club italien ne peut pas lui offrir : jouer la Ligue des Champions.

Au-delà du recrutement qui laisse place à de nombreux débats du côté du PSG, le club de la capitale doit aussi dégraisser. Une tâche pas vraiment évidente, notamment avec les retours de prêt. Mais Paris a d’autres joueurs à vendre. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Renato Sanches fait partie des joueurs que le PSG est prêt à laisser partir. Rien de très étonnant vu la saison galère que de vivre l’international portugais, arrivé du LOSC l’été dernier.

Renato Sanches poussé vers la sortie

Miné par les blessures, Renato Sanches traîne les mêmes pépins qu’au Bayern Munich et au LOSC. Pire, Sanches n’aura même pas eu le temps de montrer de quoi il était capable sous le maillot du PSG. Vu l’embouteillage qui se profile au milieu, la direction parisienne ne compte pas empiler les joueurs. Et encore moins Renato Sanches qui n’aura rien montré (surtout en raison des blessures) en une saison passée au club.

José Mourinho le veut à la Roma, mais…