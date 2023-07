Les discussions sont lancées, le PSG prépare un coup surprenant

Pour la fin de ce mercato, la priorité du PSG est connue : recruter un attaquant. Parmi les nombreux dossiers étudiés par la direction du club de la capitale, on retrouve celui menant à Rasmus Højlund. L’entourage du joueur de l’Atalanta Bergame discuterait avec Paris mais Manchester United préparerait son offre afin de ne pas se faire surprendre par le PSG.

Avec déjà six recrues, le mercato estival du PSG démarre sur de grosses bases. Mais certains dossiers bloquent encore, notamment celui de l’attaquant. Le club de la capitale a une short-liste composée de plusieurs joueurs mais aucun ne semble s’approcher du PSG. D’autres pistes, plus surprenantes, ont donc été ouvertes.

Celle menant à Rasmus Højlund en fait partie. L’attaquant de l’Atalanta Bergame est l’une des révélations de la dernière saison et son nom attise les convoitises. Surtout en Angleterre où Manchester United souhaite le faire venir dès cet été. Un accord aurait même été trouvé depuis plusieurs semaines avec le joueur.

Understand Man United will send the opening official proposal to Atalanta for Ramsus Højlund soon. 🚨🔴 #MUFCMan United want to avoid any hijack from Paris Saint-Germain — as PSG keep speaking to player’s camp 🇫🇷Højlund agreed terms with United, as revealed days ago. pic.twitter.com/TQktAEaEer