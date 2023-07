Mercato : Un chèque de 1,2M€ arrive pour l’OM

Thibault Morlain

Depuis l’ouverture du marché des transferts, ça a bougé dans les deux sens à l’OM. En effet, si le club phocéen a accueilli des nouveaux joueurs, il y a également eu des départs, notamment ceux de Sead Kolasinac et Alexis Sanchez, libres. Mais voilà que les partants devraient augmenter. Une vente serait imminente pour l’OM, qui va récupérer un chèque dans l’opération.

Tandis que Pablo Longoria s’active actuellement pour faire de Pierre-Emerick Aubameyang la 3ème recrue estivale de l’OM, le club phocéen doit faire aussi avec des départs. Il y a eu les prêts qui se sont terminées et il y a également eu les joueurs qui sont arrivés au terme de leur contrat comme Sead Kolasinac. Mais à l’OM, on attend également des ventes et voilà que c’est en passe de se réaliser.

Mercato : L'Arabie saoudite prépare une folie à l'OM https://t.co/IrKQepiVh9 pic.twitter.com/fs188j33aj — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

L’OM se sépare d’Elmaz

Du côté de l’OM, Bartug Elmaz va déjà faire ses valises. Après seulement un an passé sur la Canebière, le joueur de 20 ans va retrouver la Turquie. Selon les informations de RMC , Elmaz va s’engager rapidement avec le club de Fenerbahce. Montant de l’opération ? 1,2M€ pour les caisses de l’OM.

20% sur une future vente

Mais l’OM va encore garder un oeil attentif sur les performances de Bartug Elmaz en Turquie. En effet, le club phocéen aurait gardé un intéressement sur le Turc et une potentielle revente de Fenerbahce. Comme le précise le média français, l’OM garderait environ 20% d’un futur transfert d’Elmaz.