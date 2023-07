Il rêve de l’OM, sa femme va plomber son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cela aurait pu être l'une des belles histoires de ce mercato. Né à Marseille, Iliman Ndiaye espérait porter le maillot de l'OM la saison prochaine. Ces derniers jours, le joueur avait donné son accord à la direction phocéenne. Mais en très peu de temps, ce dossier a basculé. Désormais, l'international sénégalais se projette avec Sheffield United. Voici les raisons de ce retournement de situation.

L'OM était proche de faire coup-double sur le mercato. Après avoir trouvé un accord avec Pierre-Emerick Aubameyang, le club marseillais espérait boucler l'arrivée d'un autre avant-centre. La direction pensait le tenir en la personne d'Iliman Ndiaye. Lié à Sheffield United jusqu'en juin 2024, le buteur sénégalais était prêt à retourner dans sa ville natale. Il y a quelques jours, il aurait donné son accord à Pablo Longoria pour rejoindre l'OM. Mais ce dossier s'est brutalement refroidi ces dernières heures. « Ça sent très mauvais sur Ndiaye, le joueur se pose de plus en plus de questions et Sheffield est en train de le convaincre de rester et sa famille aussi malheureusement… » avait déclaré Mohamed Bouhafsi dimanche dernier sur son compte Twitter.

« Ce n’est pas totalement mort, mais... »

L'OM essaye de garder espoir dans ce dossier, mais l'affaire semble, désormais, bien mal engagée. « Ce n’est pas totalement mort, mais c’est très mal parti. Le joueur est attaché à l’OM, il avait vraiment envie » a confirmé Sébastien Denis. Le journaliste de Foot Mercato a dévoilé les raisons de la volte-face d'Iliman Ndiaye.

« Il n’est pas le seul à décider »