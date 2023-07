OM : Surprise, ce n’est pas terminé pour ce transfert à 20M€

La rédaction

Le dossier Iliman Ndiaye s'est considérablement refroidit ces dernières. Après avoir donné son accord à l'OM, le buteur aurait fait marche arrière. Poussé à snober le club marseillais par son entourage, l'international sénégalais serait prêt à poursuivre sa carrière à Sheffield United. Deux ultimes réunions sont programmées ce mardi pour tenter de lui faire changer d'avis.

L'OM pensait tenir son attaquant. Né à Marseille, Iliman Ndiaye, valorisé 20M€, avait donné son accord à Pablo Longoria il y a maintenant plusieurs jours. Mais ces dernières heures, la tendance s'est totalement inversée.

Ndiaye prêt à rester à Sheffield United

Selon plusieurs médias, Ndiaye serait sur le point de changer d'avis. Poussé par son entourage à snober l'OM, l'international sénégalais serait désormais proche de poursuivre sa carrière en Angleterre, avec le Sheffield United.

« Ndiaye et l’OM ? Ça va discuter jusqu’à demain midi »