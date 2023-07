 Mercato : L’OM tient son attaquant, c’est la douche froide

Alexis Brunet

Petit à petit, l'OM est en train d'avancer sur son mercato. Après Geoffrey Kondogbia, c'est Renan Lodi qui a posé ses valises à Marseille. Le Brésilien devait normalement être imité dans les prochains jours par Iliman Ndiaye, mais l'attaquant s'éloigne progressivement du club phocéen, et il pourrait finalement rester en Angleterre.

Dès le 8 ou 9 août, l'OM va jouer une partie de sa saison. Les hommes de Marcelino disputeront le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Le match retour aura lui lieu le 15 août. Après cette date-là, les coéquipiers de Valentin Rongier sauront donc s'ils auront l'opportunité de disputer les barrages, afin d'espérer se qualifier pour la prochaine C1. Pablo Longoria doit donc construire une équipe compétitive au plus vite.

Déjà deux recrues à l'OM

Le temps presse pour Pablo Longoria, car dans une grosse vingtaine de jours la saison de l'OM sera officiellement lancée. Il faut donc que le recrutement soit bouclé le plus vite possible pour que Marcelino puisse trouver la bonne formule. Le président marseillais a déjà commencé à s'activer, car Geoffrey Kondogbia, mais aussi Renan Lodi ont débarqué dans le sud de la France. Deux renforts de poids, qui apporteront leur expérience de la Ligue des Champions.

L'OM accélère pour le transfert de cette star en attaque https://t.co/3Rqu5OQSQy pic.twitter.com/t21tybTL8R — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Ça se complique pour Ndiaye à l'OM

Le secteur qui demande à être le plus renforcé cet été à l'OM est sans aucun doute l'attaque. Marcelino évolue normalement en 4-4-2, ce qui fait qu'il aurait besoin de minimum quatre attaquants de haut niveau. D'autant plus que rien n'indique pour l'instant qu'Alexis Sanchez va prolonger son contrat à Marseille. Pablo Longoria avait bien pensé trouver la perle rare avec Iliman Ndiaye, mais cela se complique sérieusement. Selon les informations de Mohamed Bouhafsi, le Sénégalais se pose de plus en plus de questions sur son avenir. Sheffield ainsi que sa famille seraient en train de le convaincre de rester. Un vrai coup dur pour Marseille, qui va donc devoir probablement trouver une autre piste. .