Mercato : L’OM est prévenu, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival, l’OM penserait à Jonathan Bamba, libre de tout contrat depuis son départ du LOSC cet été. Néanmoins, l’OGC Nice est sur les rangs, mais le dossier Bamba dépasserait les frontières de l’hexagone. Explications.

L’OM multiplie les pistes sur le marché des transferts après avoir d’ores et déjà bouclé les coups Amine Harit, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Et maintenant ? Alors que le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang serait dans les petits papiers de la direction de l’OM présidée par Pablo Longoria. D’après Sky Sports, l’Olympique de Marseille serait en passe de dégainer une offre pour attirer Aubameyang sous contrat à Chelsea sous contrat jusqu’en juin 2024.

L’OM au coude à coude avec l’OGC Nice pour Jonathan Bamba

En parallèle, le président Pablo Longoria aurait à coeur de profiter du marché des agents libres dans lequel figure le profil de Jonathan Bamba, apprécié par les dirigeants phocéens. C’est du moins l’information communiquée par RMC Sport ce dimanche. L’OGC Nice aurait cependant devancé l’OM dans la course à la signature de Bamba, libre de tout contrat depuis le 1er juillet et son départ du LOSC, en dégainant une offre de 3 ans.

En plus du GYM, Bamba est courtisé à l’étranger !