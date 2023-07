L’OM tente un coup en Ligue 1, une offre est partie !

Thomas Bourseau

Libre de tout contrat depuis quelques semaines, Jonathan Bamba pourrait bien troquer la tunique du LOSC pour celle de l’OM au vu de l’intérêt du club phocéen. Néanmoins, le GYM aurait déjà dégainé une offre de contrat à l’ailier français.

Après cinq saisons passées au LOSC, le dernier membre restant de la « BIP », trio offensif qu’il composé avec Jonathan Ikoné et Nicolas Pépé a fait ses adieux au club lillois. En effet, Jonathan Bamba est agent libre depuis l’expiration de son contrat le 1er juillet dernier. Une situation qui ne laisserait pas insensible un cador de Ligue 1.

Jonathan Bamba est libre, l’OM à l’affût

Toujours à l’affût des belles opportunités sur le marché des transferts, Pablo Longoria garderait un oeil très avisé sur la situation de Jonathan Bamba d’après RMC Sport. Le président de l’OM s’intéresserait au profil de Bamba, mais ne serait pas le seul club de l’élite du football français à être prêt à s’attacher ses services.

L’OGC Nice propose un contrat de trois ans !