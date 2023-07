Mercato : Le PSG a évité une catastrophe !

Thomas Bourseau

Dimanche dernier, le PSG bouclait le retour de Xavi Simons grâce à l’activation de la clause de rachat fixée à 6M€. Néanmoins, Manchester United aurait été proche de contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain. Explications.

Cela a été très rapide et tout s’est bouclé en l’espace de trois jours. Dimanche matin, le PSV Eindhoven annonçait que Xavi Simons allait effectuer son retour au PSG après que le club parisien ait activé la clause de rachat de 6M€ pour l’international néerlandais de 20 ans. RMC Sport annonçait dans la foulée que le Paris Saint-Germain enverrait en prêt Xavi Simons si un départ de Neymar ou de Kylian Mbappé ne se concrétisait pas.

Manchester United aurait pu faire capoter le retour de Simons au PSG

Et c’est en effet ce qui a eu lieu. Mercredi, le prêt de Xavi Simons d’une saison et sans option d’achat a été annoncé au RB Lepizig. Néanmoins, comme Marca l’affirme, le feuilleton Simons aurait pu avoir un tout autre dénouement. En effet, Manchester United se serait penché sur le dossier Xavi Simons pour le chiper au PSG avant même que le club français puisse boucler son retour.

Le PSG lâche une grosse offre pour un attaquant https://t.co/52V1XDKw0e pic.twitter.com/VRjuPJh6np — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

«Du côté du PSG, il y a une certaine frustration»