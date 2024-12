Transferts - Vinicius Jr : L'Arabie Saoudite en fait une affaire d'Etat !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l'Arabie Saoudite est le nouvel Eldorado du football mondial. De nombreuses stars ont décidé de rejoindre le championnat local, séduites notamment par les grosses sommes proposées. Après Cristiano Ronaldo, Neymar ou Karim Benzema, les Saoudiens ne veulent toutefois pas s'arrêter là et voilà qu'ils s'attaquent désormais à Vinicius Jr (Real Madrid). Un dossier prioritaire.

Après avoir lâché des sommes folles pour recruter Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema et compagnie, l'Arabie Saoudite pourrait affoler un peu plus les compteurs pour recruter Vinicius Jr. Au cours des derniers mois, ce dossier a fait énormément parler. Et pour cause... En effet, il avait été révélé que le joueur du Real Madrid s'était vu proposer un contrat de 5 ans et 200M€ de salaire, soit un deal global à un milliard d'euros. Si le Brésilien est resté chez les Merengue, un transfert en Arabie Saoudite pourrait n'être que partie remise tant recruter Vinicius Jr est une priorité pour les Saoudiens.

« L'Arabie Saoudite veut un nouveau grand nom »

A l'occasion d'une vidéo Youtube, Romain Molina s'est confié sur la volonté énorme de l'Arabie Saoudite de s'offrir Vinicius Jr. Il a alors expliqué sur ce dossier XXL : « L'Arabie Saoudite veut un nouveau grand nom. Cristiano Ronaldo, on sait que son partenariat dépasse son activité de joueur à Al-Nassr, c'est un rôle d'ambassadeur à vision touristique. En ligne de fond, il y a la Coupe du monde 2034. Sauf que les Saoudiens veulent désormais un autre grand nom et c'est Vinicius Jr. Ça parle depuis des mois et des mois entre les deux parties. Déçus par le rendement de pas mal de joueurs en fin de carrière, les Saoudiens veulent des joueurs plus jeunes ».

« Vinicius Jr est une priorité étatique »

« Ils veulent frapper un très grand coup. Ce dossier est géré directement par le responsable du PIF. Ce sont les hommes les plus importants du pays qui sont à la manoeuvre dans ce dossier. Là, Vinicius Jr est une priorité étatique. Pourquoi les Saoudiens veulent Vinicius Jr ? Un joueur plus jeune, ils veulent pour eux ce qui est le meilleur joueur du monde. Ils veulent se dire "avec ça on va marquer un coup" », a poursuivi Romain Molina. Affaire à suivre dans ce dossier Vinicius Jr.