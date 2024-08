Transferts : Une star voulait signer au PSG !

Pierrick Levallet

Le marché des transferts a fermé ses portes ce vendredi soir, et la fin du mercato a surtout été animée par le dossier Victor Osimhen, annoncé dans le viseur du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le buteur nigérian devait quitter Naples. Cependant, aucun club n’a réussi à se mettre d’accord avec le pensionnaire de Serie A pour le transfert du joueur de 25 ans, qui est donc resté chez les Azzurri.

Osimhen avait dit oui au PSG

Pourtant, Victor Osimhen avait donné son feu vert pour certaines destinations. Comme le rapporte SPORT, l’ancien du LOSC était notamment favorable à un transfert au PSG. L’international nigérian n’était pas contre un retour en Ligue 1. Mais comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Victor Osimhen n’était plus envisagé par les dirigeants parisiens.

C'est la guerre à Naples !

Chelsea et Al-Ahli ont alors poussé jusqu’au bout. Mais ni les Blues ni le club saoudien n’ont réussi à venir à bout de ce dossier complexe. Naples n’a pas facilité les choses non plus, notamment en réclamant 5M€ de plus que le prix initialement fixé dans les dernières heures du mercato. Cet échec a fini par engendrer un clash entre la direction des Azzurri et Victor Osimhen, conduisant à l’exclusion du joueur du groupe d’Antonio Conte.