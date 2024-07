Transferts : Un joueur va signer à l'ASSE à contrecœur ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre, Yunis Abdelhamid va prochainement s’engager en faveur de l’ASSE après sept saisons passées à Reims. Alors que son contrat n’a pas été prolongé, lui qui se dirige vers ses 37 ans, le défenseur central regrette la fin de son histoire avec son désormais ancien club, s’estimant capable de continuer.

Son arrivée à l’AS Saint-Etienne n’est plus qu’une question de temps. En fin de contrat avec Reims, où il a passé sept saisons, Yunis Abdelhamid va rejoindre le promu stéphanois pour un an, avec une saison en option. Le défenseur marocain de 36 ans aurait déjà passé sa visite médicale et évoluera donc prochainement du côté de Geoffroy-Guichard sous le maillot d’un autre club mythique de Ligue 1 après celui du Stade de Reims qu’il aurait aimé continuer de porter.

Mercato - ASSE : Une menace est annoncée pour ce crack ! https://t.co/nKTO3PTzAS pic.twitter.com/yCgEB4evSl — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

« J’aurais pu continuer »

Interrogé par la chaîne YouTube TFT Morocco , Yunis Abdelhamid est revenu sur la fin de son aventure avec Reims. « Moi, je pense que j’aurais pu continuer. Après, est-ce que c’est le bon moment ou pas ? On verra, l’avenir nous le dira. Pour le moment, l’histoire fait que je dois quitter le club. Après, tout est déjà écrit. Je vais me lancer sur un autre projet. Je pense que ça peut aussi me faire du bien de retrouver un peu de pression, d’adrénaline et sortir du confort. Tout le monde a des parcours différents », estime l’international marocain.

« Il y a beaucoup de joueurs d’expérience qui restent dans leur club »