Mercato - ASSE : Une menace est annoncée pour ce crack !

La saison de Ligue 1 qui débutera le 17 août prochain marquera le retour de l’ASSE parmi l’élite du football français. Relégués il y’a deux ans, les Verts sont parvenus à arracher la montée en barrages face au FC Metz et ont maintenant pour objectif de se maintenir. Pour y arriver, Olivier Dall’Oglio aura besoin de renforts au sein de son effectif. Pour le satisfaire, ses dirigeants lorgneraient sur Amin Cherni, mais il faudra se montrer convaincant : Angers serait également sur le coup.

La Ligue 1 reprendra ses droits dans un peu plus d’un mois. Un laps de temps que l’ASSE compte utiliser pour ajouter de nouveaux visages à son effectif. Si les Verts sont parvenus à terminer troisièmes de Ligue 2 la saison dernière et à obtenir leur ticket pour le premier échelon en venant à bout du FC Metz en barrages, le niveau qui attend les Stéphanois dans l’élite du football français sera évidemment plus que relevé que durant l’année qui vient de s'écouler. Pour parvenir à tirer leur épingle du jeu, les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard se pencheraient sur plusieurs éléments, dont Amin Cherni. Mais le Tunisien serait également pisté par le SCO Angers.

L’ASSE sur les traces d’Amin Cherni ?

D’après les informations du Peuple Vert et d’Oxygène Radio , Amin Cherni serait suivi par l’ASSE. Le premier média cité explique que le latéral gauche devrait quitter Laval au cours de l’été après avoir rejoint le club l’année passée. Sans indiquer de montant de potentiel transfert, la source rappelle que le natif de Paris est estimé à 1,2M€.

Le SCO Angers serait également sur le coup