Transferts : Un buteur répond cash au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parfois évoqué par le passé comme étant une piste plausible pour le PSG, Olivier Giroud a fait une annonce claire à ce sujet. Et le buteur français du Milan AC, qui avoue son attirance de longue date pour l'OM, assure qu'il n'a jamais été en contact avec la direction du PSG.

Du haut de ses 37 ans, et alors qu'il continue d'évoluer au plus haut niveau européen avec le Milan AC et l'équipe de France, Olivier Giroud a une carrière déjà bien remplie. Passé notamment par Arsenal et Chelsea avant de débarquer en Italie, le buteur tricolore a-t-il déjà été approché par les dirigeants du PSG ? Interrogé en conférence de presse mardi, Giroud a fait une annonce très claire à ce sujet.

« L'opportunité de jouer dans des grands clubs »

« Un intérêt du PSG au cours de ma carrière ? On m'a déjà posé cette question et je suis très fier d'avoir eu l'opportunité de jouer dans des grands clubs. Mon rêve petit c'était de jouer en Premier League, qui plus avec les Frenchies d'Arsenal. C'était une bénédiction de jouer là-bas puis à Chelsea. Et j'ai aussi dit qu'adolescent j'étais fan du grand Milan et je suis très fier d'avoir atterri à l'AC Milan. Pour moi c'était écrit même si j'avais pu terminer chez les cousins Bleu et Noir (de l'Inter) quelques années auparavant. Je suis très fier d'avoir joué dans ces équipes et de représenter le grand Milan qui est l'une des meilleures d'Europe. J'essaye de tout faire pour que ce club revienne sur le devant de la scène européenne afin de jouer les premiers rôles », a indiqué Giroud, avant d'évoquer frontalement le PSG.

« Il n'y a jamais eu l'opportunité au PSG »