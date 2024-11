Transferts : Un ancien de l'OM répond cash au PSG !

Pierrick Levallet

Après Willian Pacho, le PSG souhaiterait faire venir un autre défenseur pour renforcer sa charnière centrale. Dans cette optique, le nom de William Saliba a été évoqué au cours des dernières semaines. Cependant, Arsenal ne serait pas vraiment favorable à l'idée d'un départ de l'international français, qui souhaite également rester en Angleterre.

Le PSG s'en est tenu à sa nouvelle ligne directrice sur le mercato cet été. Le club de la capitale n'a recruté que des éléments jeunes, qui ne dépassent pas la barre des 25 ans. Les dirigeants parisiens sont notamment allés chercher Willian Pacho à l'Eintracht Francfort pour renforcer la charnière centrale de Luis Enrique.

Le PSG garde un oeil sur Saliba...

Mais le PSG ne souhaiterait pas s'arrêter là, et voudrait mettre la main sur un nouveau défenseur central. Et dans cette optique, le nom de William Saliba est revenu ces dernières semaines. Très en forme du côté d'Arsenal, l'ancien de l'ASSE et de l'OM aurait tapé dans l'oeil de la direction parisienne.

... qui souhaite rester à Arsenal

Mais comme le rapporte TeamTALK, Arsenal ne serait pas vraiment favorable à l'idée d'un départ de William Saliba. Les Gunners voudraient conserver l'international français pendant encore de nombreuses années. Le défenseur de 23 ans, lui, aimerait également rester en Premier League. Le PSG sait donc à quoi s'en tenir avec William Saliba.