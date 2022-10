Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pour régler les problèmes de Galtier, Campos prépare du lourd sur le mercato

Publié le 25 octobre 2022 à 12h00

Axel Cornic

C’est un secret de Polichinelle, le Paris Saint-Germain a cruellement besoin de défenseurs centraux. Christophe Galtier ne peut en effet compter que sur trois spécialistes du poste et Luis Campos devra absolument régler cet énorme chantier avec une grosse pointure. Mais la tâche ne s’annonce pas si simple…

La blessure de Presnel Kimpembe ainsi que la suspension de Sergio Ramos n’ont fait que révéler une évidence : le PSG a un secteur défensif pas assez fourni. Alors qu’en attaque et au milieu Christophe Galtier a l’embarras du choix, les maux de tête ont commencé à se faire sentir en défense, même si Nordi Mukiele et Danilo Pereira ont su répondre présent quand il a fait appel à eux. Avec le mercato hivernal qui approche, on prépare les armes au PSG, avec Luis Campos qui a déjà quelques idées en tête.

Mercato - PSG : En danger pour Skriniar, Campos active un plan B à 50M€ https://t.co/RSJvjnIdU2 pic.twitter.com/AzCAjjzlQz — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Skriniar reste la priorité, mais...

Sa priorité n’est que trop bien connu, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos repartira à l’attaque pour Milan Skriniar. Cette piste a été confirmée par plusieurs médias français comme étrangers, mais elle n’est forcément pas la seule étudiée par le PSG actuellement. L’Équipe parle ce mardi de Pau Torres, actuellement à Villarreal et qui possède une clause de départ fixée à 50M€. En Italie, c’est plutôt Pierre Kalulu de l’AC Milan, qui a l’avantage de pouvoir évoluer sur tout le front de la défense.

Un défenseur de haut niveau plutôt que plusieurs ?

Ces noms sont très intéressants, mais le PSG aura-t-il assez d’argent pour recruter un, voir deux défenseurs centraux de haut niveau ? D’après les informations de L’Équipe , Luis Campos semble miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Le profil visé est donc celui d’un joueur pouvant apporter un vrai plus à l’équipe actuelle de Galtier, ce qui correspond totalement à un Milan Skriniar désormais devenu un véritable vétéran de Serie A. Pour Kalulu pou encore Torres le discours est quelque peu différent, même si le premier réalise d’excellentes choses à l’AC Milan et le second possède une certaine expérience internationale.

Une enveloppe réduite pour le grand chantier de l’hiver