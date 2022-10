Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi ça clashe entre Luis Campos et Antero Henrique

Publié le 22 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Ancien directeur sportif du PSG, Antero Henrique est réapparu cet été au sein du club de la capitale, étant notamment en charge des départs. Le Portugais a alors collaboré avec Luis Campos, mais cela a visiblement fait quelques étincelles. En effet, les deux compatriotes sont loin d'être les meilleurs amis du monde. Des tensions seraient ainsi apparues entre Luis Campos et Antero Henrique. On sait d'ailleurs pourquoi...

Cet été, ça a énormément bougé au PSG, y compris dans l'organigramme. Luis Campos a notamment pris la place de Leonardo à la tête du sportif et le Portugais a notamment été épaulé par Antero Henrique, ancien directeur sportif parisien, en charge des départs sur le mercato. Mais entre les deux compatriotes, c'était loin d'être l'amour fou. Alors que la relation n'a fait que se tendre entre Luis Campos et Antero Henrique, Média Foot a révélé les raisons de ce malaise entre les deux dirigeants du PSG.

Les divergences entre Campos et Henrique

Si Luis Campos n'a pas réclamé l'arrivée d'Antero Henrique, il a tout de même dû travailler avec lui. Mais cela n'a pas été simple. En effet, l'ancien directeur sportif du PSG aurait visiblement pris de trop grandes libertés sur le mercato, allant même jusqu'à discuter de certains transferts sans avertir l'équipe de Campos, qui est pourtant le patron au PSG.

Le dossier de la discorde