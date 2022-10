Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria règle un dossier brûlant du mercato

Publié le 22 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Star du mercato 2021 de l'OM, Gerson n'est plus qu'un remplaçant aujourd'hui aux yeux d'Igor Tudor. Une situation qui pourrait le pousser à quitter le club phocéen dans les prochains mois. Néanmoins, Pablo Longoria assure qu'il compte sur le milieu de terrain brésilien.

Durant l'été 2021, Jorge Sampaoli avait expressément réclamé le transfert de Gerson en provenance de Flamengo. Le Brésilien était titulaire indiscutable la saison dernière, mais il a perdu sa place avec l'arrivée d'Igor Tudor. Comme Dimitri Payet, Gerson est remplaçant dans l'esprit du nouveau coach de l'OM qui préfère Mattéo Guendouzi et Amine Harit. Par conséquent, l'hypothèse d'un transfert a d'ailleurs circulé.

Longoria interpelle Gerson

Mais au micro de RMC , Pablo Longoria a envoyé un message fort à Gerson : « Il doit retrouver sa place dans l’équipe, ça passe par le travail au quotidien. On se rappelle qu’il a connu une période similaire la saison dernière. Avec son travail quotidien et sa mentalité positive, il est devenu un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en fin de saison dernière. »

«On croit beaucoup en lui»