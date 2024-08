Transferts - PSG : Luis Enrique lâche ses vérités sur le mercato !

Thomas Bourseau

Le PSG a officialisé les venues de quatre joueurs depuis le coup d’envoi du mercato en juin dernier et ce, bien que de multiples rumeurs ont circulé dans la presse pour un nombre bien plus conséquent de joueurs. Face aux médias, Luis Enrique a reconnu que le Paris Saint-Germain venait à se rater par moments et a fait passer un subtil message aux joueurs en instance de départ.

Ces dernières semaines, les pistes ont été nombreuses pour le PSG sur le mercato des transferts. Ademola Lookman, Khvicha Kvaratskhelia, Leny Yoro, Victor Osimhen, Jadon Sancho, Matthijs de Ligt ou encore Joshua Kimmich ont tous à un moment donné vu leurs noms être liés au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un éventuel transfert. Toutefois, aucun d’entre eux n’a déposé ses valises dans la capitale parisienne.

«Bien sûr, on parle à des joueurs qui ne viennent pas ensuite»

Et pourtant, le PSG ferait le forcing en coulisses afin d’en convaincre quelques uns de choisir le club parisien, souvent sans rencontrer le succès attendu. En conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a reconnu être confronté à certaines situations d’échecs en période de mercato. « A combien de joueurs je parle pour essayer de les faire venir au PSG ? Très clairement, chaque soir, une information sort concernant son avenir soit par moi directement ou par la direction sportive de Luis Campos qui parle avec les représentants du joueur. Donc bien sûr, on parle à des joueurs qui ne viennent pas ensuite ».

«Ce que l’on cherche, c’est de renforcer, mais également laisser partir les joueurs sur lesquels on ne compte plus»

A 24 heures de la réception de Montpellier au Parc des princes en marge de la deuxième journée de Ligue 1 vendredi soir, l’entraîneur du PSG a profité du point presse en question dans l’optique de rappeler au passage que certains indésirables sont toujours priés de partir avant la deadline du mercato programmée au 30 août prochain. « C’est très difficile de rester de longues années au sein du Paris Saint-Germain. Ce que l’on cherche, c’est de renforcer, mais également laisser partir les joueurs sur lesquels on ne compte plus. Et ça, c’est dans tous les clubs du monde ».