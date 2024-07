Mercato : Le PSG lui offre un rôle inattendu, il lâche ses vérités

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui libre, Alexandre Letellier n’est plus un joueur du PSG. Après avoir passé 4 ans au sein du club de la capitale, le portier de 33 ans n’a pas été conservé à l'issue de son contrat. La fin donc de son aventure parisienne où il n’aura pas énormément joué et pour cause. En effet, en 2020, le PSG avait recruté Letellier pour qu’il devienne le 3ème gardien de l’équipe. Un poste que le principal intéressé a fini par accepter malgré le manque de compétition.

Passé par le PSG durant sa jeunesse, Alexandre Letellier était parti en 2010 pour poursuivre sa carrière loin de la capitale. Malgré son départ, il a gardé Paris dans le coeur et le destin lui a permis de revenir 10 années après son départ. En effet, en 2020, Letellier a été recruté par le PSG. Mais alors que la concurrence était rude dans les buts, avec notamment Keylor Navas, c’est un rôle de numéro 3 qui a été confié au Français.

Mercato : Incroyable, le PSG s’est fait «bananer» sur le mercato https://t.co/bMfgN03KKi pic.twitter.com/DFQRmXKMGP — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

« C’était un nouveau poste pour moi »

Pour Free Ligue 1, Alexandre Letellier s’est exprimé sur ce rôle de numéro 3 si particulier. L’ancien du PSG a alors confié : « Durant ma carrière, je n’ai jamais été habitué à être numéro 3. C’était un nouveau poste pour moi. J’ai accepté, je me suis dit bah je me mets dans ce rôle-là. Quand tu arrives dans un club, tu peux avoir un temps d’adaptation, quand tu connais personne et là j’avais vraiment l’impression de ne jamais être parti même si le club avait beaucoup évolué. Le fait de retourner au Camp des Loges, le fait de revoir des têtes connues, de ne pas mettre le GPS pour aller au centre d’entraînement, à l’arrivée, j’avais l’impression de rentrer chez moi. Je me suis tout de suite senti bien ».

« La frustration c’est de te dire que tu as moins la compet »

« Pas de frustration ? La frustration c’est de te dire que tu as moins la compet. Quand t’es un joueur, tu as envie de jouer. Mais après, j’ai accepté le rôle que je devais avoir. Je l’ai accepté et la compet, je la trouvais à l’entraînement. Fallait que je montre ça parce que les mecs avec qui j’étais, ils avaient besoin d’un mec qui se donne à fond. Si à chaque frappe, il y avait un but, ça les aurait vite soulé », a poursuivi Alexandre Letellier.