Transferts - PSG : Le prochain coup XXL du mercato déjà connu ?

Publié le 14 juillet 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant la nouvelle priorité absolue du PSG en cette période de mercato estival, Milan Skriniar semble se rapprocher de jour en jour du Parc des Princes. Et il ne semble y avoir le moindre doute sur le transfert à venir du robuste défenseur central slovaque de l’Inter Milan au PSG.

Après avoir déboursé 40M€ au FC Porto pour recruter Vitinha (22 ans) au milieu de terrain, le PSG s’active plus que jamais en coulisses pour se renforcer dans les autres secteurs du jeu ! En attaque, plusieurs dossiers brûlants font couler beaucoup d’encre depuis plusieurs jours (Hugo Ekitike, Gianluca Scamacca), et Luis Campos enchaine également les pistes au milieu de terrain (Renato Sanches, Khéphren Thuram, Seko Fofana). Mais la défense est aussi concernée avec un profil XXL qui semble se rapprocher du PSG…

Skriniar a évoqué la piste PSG

Dans des propos rapportés par la presse italienne mardi, Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) est enfin sorti du silence et a répondu au vif intérêt du PSG à son égard alors qu’il est annoncé depuis plusieurs semaines comme la priorité absolue de Luis Campos en défense : « Les rumeurs sur le PSG ? Je ne fais qu’aller dîner avec mon ami Andrea (Pinamonti, un autre joueur de l’Inter en instance de départ). Je ne peux faire aucun commentaire », s’était contenté de lâcher Skriniar, ne niant donc pas pour autant ses contacts avec le PSG.

Un accord tout proche pour son transfert au PSG ?

Dans ses colonnes mercredi, L’EQUIPE a apporté de nouveaux éléments sur les coulisses du feuilleton Milan Skriniar et indique qu’en dépit de l’intérêt que lui porte également Chelsea, le défenseur de l’Inter donne sa préférence au PSG. Un transfert à hauteur de 60M€ + 5M€ de bonus serait d’ailleurs plausible pour Skriniar, qui se rapproche inexorablement du Parc des Princes et devrait être la deuxième recrue du mercato après Vitinha.

Kimpembe, Diallo, Kehrer… Le PSG va devoir dégraisser

Mais cette probable arrivée de Skriniar va également provoquer un voire plusieurs départs dans le secteur défensifs, qui sont d’ailleurs souhaités par la direction du PSG. Abdou Diallo et Thilo Kehrer font partie de la liste des indésirables dressée par Christophe Galtier et Luis Campos, tandis que le cas Presnel Kimpembe ne semble pas non plus réglé. Affaire à suivre dans les prochains jours…