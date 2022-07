Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL tombe à l’eau pour Luis Campos ?

Publié le 13 juillet 2022 à 12h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré un regain d’intérêt soudain du PSG ces dernières heures pour Jules Kounde, le défenseur central de l’équipe de France et du FC Séville semble bien parti pour rejoindre le FC Barcelone avec qui il fait l’objet d’un accord total sur le mercato à en croire la presse espagnole.

En plus de la piste menant à Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) qui semble actuellement la plus chaude au PSG dans le secteur défensif, Luis Campos aurait un plan B en tête. La presse italienne a révélé ces dernières heures que Jules Kounde (23 ans, FC Séville), très courtisé en cette période de mercato, intéressait toujours le PSG. Mais le verdict est tombé dans ce dossier…

Transferts - PSG : Prêt à oublier Skriniar, Campos active une énorme piste sur le mercato https://t.co/MQ4r9aqEZ1 pic.twitter.com/C1TDIIIcE4 — le10sport (@le10sport) July 13, 2022

Accord Barcelone-Séville pour Kounde, le PSG distancé

En effet, le journaliste espagnol Gerard Romero annonce ce mercredi midi un accord entre la direction du FC Barcelone et celle du FC Séville pour le transfert du Jules Kounde, ainsi qu’un accord entre l’international français et le club catalan. En plus du PSG, Kounde figure sur la short-list de Chelsea, mais c’est donc le Barça qui semble parti pour rafler la mise dans ce dossier.

One thing’s for sureIf you ain’t aim too highThen you aim too low — Jules Kounde (@jkeey4) July 12, 2022

Le message énigmatique de Kounde…