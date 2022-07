Mercato - PSG : Skriniar répond à l’intérêt de Campos

Foot - Mercato - PSG

Milan Skriniar est la grande priorité défensive du Paris Saint-Germain, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Les négociations avec l’Inter semblent être rentrées dans le vif depuis quelques jours et le principal intéressé y est allé de son commentaire, écartant pour le moment les sirènes du PSG.

Christophe Galtier veut installer une défense à trois et si Marquinhos et Sergio Ramos semblent être des éléments inamovibles, il faudra trouver le troisième. Il y a Presnel Kimpembe, mais les nouveaux décideurs du PSG semblent vouloir recruter un gros nom, qui n’est autre que celui de Milan Skriniar. Selon nos informations, le Slovaque est la grande priorité du PSG, qui devra toutefois trouver un accord avec l’Inter.

Milan Skriniar: "PSG rumours? I'm going to have dinner with my friend Andrea [Pinamonti]". No comment, just a smile. ⚫️🔵 #InterIntermediaries are working, from Milano to Paris, trying to reduce the gap between PSG bid and Inter request. 🇸🇰 #PSG pic.twitter.com/WRCduSJIGp