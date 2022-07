Mercato - PSG : Un club anglais veut faire capoter un transfert à 40M€ de Campos

Foot - Mercato - PSG

Dans le viseur de Luis Campos qui serait déjà parvenu, avec Antero Henrique, à trouver un accord contractuel avec le joueur et son entourage, Gianluca Scamacca donnerait du fil à retordre au PSG au niveau de l’indemnité du transfert, Sassuolo se montrant intraitable sur son prix. De quoi permettre à West Ham de faire irruption dans ce dossier et de mettre en péril les plans du PSG pour l’attaquant italien.

Après Vitinha, place à Renato Sanches, à Milan Skriniar ainsi qu’à Gianluca Scamacca. Le10sport.com vous révélait en effet le 24 juin dernier que Sanches voulait venir au PSG et qu’une offre de transfert de 10M€ avait été formulée au LOSC. En outre, la presse a affirmé et notamment via Le Parisien , que des accords auraient été trouvés à la fois pour Renato Sanches, Skriniar et Scamacca sur les bases de leurs potentiels futurs contrats au PSG.

West Ham United in talks with Sassuolo over the signing of Gianluca Scamacca. No official bid - talks centre on fee & structure. PSG also interested but unwilling - as it stands - to meet asking price. Valuation thought to be €50m. #Scamacca #WHUFC