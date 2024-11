Transferts - PSG : L’appel du pied surprise pour tout changer ?

Thomas Bourseau

Impérial avec le LOSC lors des dernières grandes sorties européennes du club lillois, Lucas Chevalier ferait tourner quelques têtes au sein de la direction du PSG lorsque la position de Gianluigi Donnarumma semble être remise en question. Le portier français a fait passer un surprenant message.

Que ce soit sur la pelouse d’Arsenal le 1er octobre dernier (2-0) ou bien lors de la réception de l’Atletico de Madrid la semaine dernière (2-1), les bourdes de Gianluigi Donnarumma ont coûté au PSG. De quoi remettre en cause son statut de gardien numéro un ? La question peut se poser, d’autant plus que les dirigeants parisiens lorgneraient Lucas Chevalier.

Le PSG garde un œil sur Lucas Chevalier

Au printemps dernier, Foot Mercato révélait que le comité directeur du PSG avait pris la décision de tenter d’ouvrir le dialogue avec les conseillers de Lucas Chevalier. Le gardien français de 23 ans contractuellement lié au LOSC jusqu’en 2027 a été appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France A par Didier Deschamps la semaine dernière. En conférence de presse, Chevalier a par ailleurs lâché un message troublant sur son avenir.

«C'est sûr que la place de numéro 1 dépend d'un très bon club»

« On est dans une très grande nation, tous les joueurs jouent dans de très grands clubs européens. Lille est un très grand club européen. Mais il y a des étapes au-dessus. Il est certain que lorsque tu joues dans des très grands clubs, tu joues de plus grands affiches, t'es plus regardé, t'as plus d'exigences. C'est sûr que la place de numéro 1 dépend d'un très bon club. Il faut avoir cette lucidité ». a déclaré Lucas Chevalier au cours de son point presse à Clairefontaine. La chance du PSG ?