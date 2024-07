Transferts - PSG : L’heure de vérité approche pour Xavi Simons

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, Xavi Simons ne va pas rester au PSG cette saison. Le phénomène néerlandais a décidé de quitter le club parisien cet été, et se retrouve désormais dans le viseur du RB Leipzig et du Bayern Munich. Si le club bavarois semblait tenir la corde dans ce dossier, Leipzig serait désormais en pole position afin d’accueillir de nouveau le crack de 21 ans. Explications.

Le PSG va devoir composer sans Xavi Simons. Le milieu offensif de 21 ans, prêté la saison dernière du côté du RB Leipzig, ne va pas évoluer au sein de la formation de Luis Enrique en 2024-2025. Pourtant, et comme le10sport.com vous l’a révélé, la direction du club parisien comptait sur l’international Néerlandais.

Transfert à 90M€ pour Xavi Simons

Cependant, Xavi Simons devrait poursuivre sa carrière en Bundesliga. Car à ce jour, deux clubs se disputent la signature du crack né en 2003. Ainsi, le RB Leizpig aimerait conserver sa pépite, tandis que le Bayern Munich, à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, serait disposé à proposer 90M€ pour le transfert définitif du joueur, et ce par l’intermédiaire d’un prêt avec obligation d’achat pour l’été 2025. Ces dernières semaines, le club bavarois semblait être en pole position dans ce dossier.

Leipzig prend les devants dans ce dossier

Mais à en croire les dernières révélations de BILD, la tendance s’est désormais inversée, et c’est le RB Leipzig qui tient la corde afin de récupérer Xavi Simons. Auprès de CaughtOffside, Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier épineux du côté du PSG : « J'ai toujours dit qu'en dépit des liens avec Manchester United et d'autres clubs anglais, le RB Leipzig et le Bayern Munich étaient toujours en lice pour Xavi Simons cet été. Aujourd'hui, Leipzig est de plus en plus confiant et presque convaincu que Simons sera son joueur la saison prochaine, après des contacts de plus en plus positifs entre Leipzig et les représentants du joueur ».