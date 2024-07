Transferts - PSG : Kolo Muani donne sa réponse finale !

Thomas Bourseau

Le mercato est ouvert depuis plus d’un mois en France (10 juin) et Randal Kolo Muani est toujours un joueur du PSG malgré les rumeurs de transfert vers le Borussia Dortmund ces dernières semaines. Et à ce jour, l’attaquant français a l’intention de poursuivre au PSG.

Au début du mois de juin, l’équipe de France préparait son Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). Lors du premier match de préparation, les Bleus s’imposaient face au Luxembourg à Metz (3-0) et notamment grâce à un but de Randal Kolo Muani. Dans le cadre de cette rencontre, le buteur du PSG et de la sélection affirmait qu’il se sentait plus à l’aise avec l’équipe nationale qu’au club parisien où il n’est pas parvenu à faire son trou et peine à convaincre Luis Enrique et les supporters.

«Je me sens très bien ici et je ne compte pas partir»

Pour autant, et alors qu’il était alors question d’un potentiel retour en Bundesliga au Borussia Dortmund pour 50M€, lui qui est passé par l’Eintracht Francfort avant de signer au PSG en août 2023 pour 85M€ environ, Randal Kolo Muani annonçait clairement la couleur pour la suite des opérations. « Il n'y a pas eu de discussion au PSG sur mon avenir, je me sens très bien ici et je ne compte pas partir ».

Toujours pas de départ pour cet été dans l’esprit de Kolo Muani

Et après un Euro au cours duquel il a marqué un but, Randal Kolo Muani serait toujours sur la même longueur d’onde. Selon Sky Deutschland, le polyvalent attaquant du PSG n’aurait nullement l’intention de plier bagage et de quitter la capitale avant la clôture du mercato le 30 août prochain.