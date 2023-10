Transferts - PSG : Il raconte l’appel de Luis Enrique

Thibault Morlain

Loin d’être en réussite au PSG, Lucas Digne a été prêté à l’AS Rome avant d’être transféré définitivement au FC Barcelone. C’est en 2016 que l’international français a quitté le club de la capitale pour rejoindre les Blaugrana. Un transfert sur lequel est revenu Digne, racontant notamment reçu par Luis Enrique.

Aujourd’hui à Aston Villa, Lucas Digne a connu différents clubs et différents championnats dans sa carrière. L’international français a notamment tenté l’expérience espagnole en rejoignant le FC Barcelone. En 2016, Digne a rejoint les Blaugrana, débarquant en provenance du PSG, réalisant alors son rêve en signant au Barça.

« J’ai eu Luis Enrique au téléphone »

Pour Colinterview , Lucas Digne est revenu sur son transfert au FC Barcelone. Appelé par Luis Enrique, l’ex-joueur du PSG avoue : « Le Barça, faut savoir c’est mon club de rêve depuis tout petit. J’ai eu Luis Enrique au téléphone pendant l’Euro ».

« Le train ne passe qu’une fois »