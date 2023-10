PSG : Luis Enrique reçoit un avertissement

Jean de Teyssière

A deux jours d'affronter le PSG au stade Francis-Le Blé, Eric Roy, l'entraîneur de Brest était en conférence de presse ce vendredi. Il a abordé avec humour cette rencontre à venir même s'il espère pour voir réaliser de belles choses dans ce match. L'entraîneur français du surprenant cinquième de Ligue 1 prévient tout de même Luis Enrique : son équipe va faire un gros match pour tenter de le gagner.

Ce dimanche, à 13h, lors de la 10ème journée de Ligue 1, le Stade brestois, cinquième au classement recevra le troisième et tenant du titre : le PSG. Quatre jours après avoir réalisé une très belle prestation face à l'AC Milan en Ligue des Champions (3-0), c'est un tout autre enjeu qui s'offre aux hommes de Luis Enrique : venir gagner à Francis-Le Blé, puisque Brest y est toujours invaincu.

«C'est un magnifique challenge pour nous, il n'y a pas de pression à avoir»

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de Brest, Eric Roy a abordé avec humour le match entre le PSG et le Milan AC : « P SG-Milan (3-0) ? Ils jouaient ? (Il se marre) Ils sont bons. Je n'avais pas besoin de voir ce match pour connaître les qualités de cette équipe. C'est un magnifique challenge pour nous, il n'y a pas de pression à avoir. On a au contraire beaucoup de chance de pouvoir préparer ce match et, pour les joueurs, de se confronter à ce qui se fait de mieux. »

«Si on les écrase 1-0, ce sera magnifique»