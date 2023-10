Bagarre avec un ancien du PSG ? Il sort du silence

Jean de Teyssière

Quelques jours après avoir été mis à pied par le Montpellier HSC, l'ancien défenseur et capitaine du PSG, Mamadou Sakho, sera fixé sur son sort en début de semaine prochaine. Il doit être convoqué par la direction montpelliéraine lors d'un entretien préalable à un licenciement suite à l'altercation avec son entraîneur, Michel Der Zakarian. Alors qu'une nouvelle version a été dévoilée, ce dernier a donné sa version des faits.

L'affaire a pris une grande ampleur et pourrait mal se terminer pour Mamadou Sakho. Le défenseur de Montpellier, arrivé en 2021 dans l'Hérault aurait fait une balayette à son entraîneur, Michel Der Zakarian après que ce dernier l'a traité de « pleureuse . » L'aventure héraultaise de l'ancien capitaine du PSG pourrait bientôt prendre fin.

Et si Sakho n'avait porté aucun coup à Der Zakarian ?

Jeudi soir, une nouvelle version des faits est révélée par RMC Sport. Suite à une séance d'entraînement ou de nombreuses fautes ne sont pas sifflées par l'entraîneur montpelliérain, ce qui agace plusieurs joueurs. Mamadou Sakho serait alors rentré dans les vestiaires cinq minutes avant la fin de l'entraînement pour se calmer. En rentrant dans le vestiaire, « MDZ » aurait alors lancé un « C’est toujours la même chose, en match c’est pareil ! » en direction du défenseur. Ce à quoi l'ancien défenseur du PSG aurait répondu qu'il a toujours été irréprochable et qu'il ne se sentait pas concerné puisqu'il n'avait joué que six minutes depuis le début de la saison. L'entraîneur aurait alors engagé un tête contre tête en lâchant « Je n’ai pas peur de toi » avant de le pousser au niveau du torse. Les esprits s'échauffent et les deux hommes se prennent par le col avant d'être séparé par les autres joueurs. Dans la confusion, c'est la que Der Zakarian serait tombé au sol. Pas de balayette, donc.

« Il ne s’est rien passé dans le vestiaire, c’est un petit accrochage»