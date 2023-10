Le PSG provoque une polémique, une révolution prend forme avec Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le passage de Christophe Galtier au PSG aura été marqué par plusieurs moments forts, notamment sa petite phrase sur le char à voile, alors qu'un journaliste le questionnait sur les moyens de transports utilisés par son équipe.. Une blague jugée de mauvais goût par certains observateurs, mais qui a eu le mérite de mettre sur la table certains préoccupations écologiques.

La saison dernière, le PSG s'est retrouvé sous le feu des critiques. Pour certains déplacements, le club parisien privilégiait l'avion plutôt que le train. Une polémique qui avait grandi après la déclaration de l'entraîneur Christophe Galtier. « On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile ! » avait confié le coach du PSG.

Les Bleus prêts à opter pour le train ?

Mais cette blague et cette polémique ont, peut-être, poussé les instances à se saisir de la question écologique. Une prise de conscience est attendue et des premières décisions pourraient être actées par la Fédération française de football.

« On va tout faire pour »