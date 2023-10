Le phénomène du PSG proche de battre un record ?

Jean de Teyssière

L'ascension du milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery, n'en fini plus de donner le vertige. Déjà assez utilisé par Christophe Galtier en deuxième partie de saison dernière, le jeune milieu de 17 ans a aussi tapé dans l'œil du nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique. Et il tape déjà forcément à dans l'œil du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui pourrait faire de lui, s'il le sélectionne et le fait jouer lors du rassemblement de novembre, le plus jeune joueur depuis 1945 à porter le maillot bleu.

Titulaire indiscutable au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery ne fait pas son âge. Âgé de 17 ans seulement, il est déjà une pièce maîtresse dans la colonne vertébrale de Luis Enrique et sa prestation face à l'AC Milan (3-0, deux passes décisives), certainement sa meilleure sous le maillot parisien, laisse présager un avenir encore plus grand dans les prochains jours...

Deschamps aime lancer les jeunes

La perspective de voir Warren Zaïre-Emery porter de l'équipe de France lors du prochain rassemblement n'est pas utopique tant Didier Deschamps a pris l'habitude d'appeler des jeunes joueurs. Dernier en date : Eduardo Camavinga, qui a joué son premier match avec l'équipe de France en septembre 2020 face à la Croatie (4-2) à l'âge de 17 ans, 9 mois et 29 jours.

Warren Zaïre-Emery pourrait battre un record

Si Warren Zaïre-Emery est appelé par Didier Deschamps lors du prochain rassemblement qui se déroulera en novembre et est présent sur le terrain face à Gibraltar le 18 novembre prochain, il sera le plus jeune joueur depuis 1945 à porter le maillot bleu, lui qui sera à ce moment-là âgé de 17 ans, 8 mois et 10 jours.