Le PSG tient un phénomène, il hallucine

Auteur d'une prestation de très haute volée contre l'AC Milan mercredi soir (3-0), Warren Zaïre-Emery n'en finit plus de d'impressionner. Néanmoins, compte tenu de son très jeune âge, plusieurs observateurs refusent de s'enflammer pour le phénomène du PSG. Une prise de position qui agace clairement Jérôme Rothen, déjà fan du milieu de terrain parisien.

C'est clairement l'excellente surprise de ce début de saison. Warren Zaïre-Emery s'est imposé, à seulement 17 ans, comme l'un des cadres de Luis Enrique qui en fait un titulaire indiscutable. Et le joueur formé au PSG justifie parfaitement la confiance accordée par son coach comme en témoigne sa nouvelle prestation XXL mercredi soir contre l'AC Milan (3-0). Auteur de deux passes décisives, le capitaine des Espoirs a même été désigné homme du match. Malgré tout, certains observateurs refusent encore de s'enflammer pour le crack parisien. Ce qui agace passablement Jérôme Rothen.

PSG : Luis Enrique a «l'un des meilleurs joueurs du monde» et ce n'est pas Mbappé ! https://t.co/XVuMpxCReB pic.twitter.com/dQx36gzVvJ — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

«Je ne comprends pas ceux qui n’arrivent pas à s’enflammer»

« Je ne comprends pas ceux qui n’arrivent pas à s’enflammer. On est passé par là. Les bémols, on peut en mettre beaucoup, par rapport à l’âge, par rapport à ce qu'il va devenir... Il sera temps de le critiquer s’il est critiquable dans cette période-là, et même dans quelques semaines peut-être. On dira en effet s’il est moins bien (…) mais pour l’instant on est dans une période euphorique. Pourquoi? Parce qu’il a 17 ans, on devrait rester en retrait, mettre le pied sur le frein. On ne va pas parler d’âge pour Zaïre-Emery. Je vois juste les performances avec le PSG, parce qu’il est devenu un titulaire indiscutable depuis la prise en main de Luis Enrique. Ce n’est pas un hasard, (Enrique) a beaucoup d’expérience, il en a vu des grands joueurs, à s’en occuper, à les faire progresser », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Quand je le vois faire des matchs comme il a fait hier, oui j’ai envie de m’enflammer»