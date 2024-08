Transferts - PSG : Grosse surprise pour la fin du mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La piste menant à Rayan Cherki semblait avoir pris un sérieux coup de froid ces dernières semaines au PSG, mais il semblerait que le jeune attaquant de l’OL soit toujours une option envisagée en interne pour la fin du mercato. Et son transfert en direction du Parc des Princes est donc toujours possible…

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL, Rayan Cherki (21 ans) est plus que jamais sur le départ ! Le jeune attaquant ne prolongera pas avec son club formateur, qui refuse également de le voir partir libre dans un an. Alors que les pistes menant au Borussia Dortmund et Fulham ont pris un sérieux coup de froid ces derniers jours, c’est finalement le PSG qui pourrait réserver une grosse surprise avec Cherki.

Cherki au PSG, c’est toujours possible !

L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que la piste menant à l’international espoirs n’est pas complètement refermée pour le PSG. Rayan Cherki dispose toujours de certains soutiens au sein du club francilien qui envisagent de le faire venir d’ici la fin du mercato. Mais dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi pose problème.

Malaise total entre Al-Khelaïfi et Textor

En effet, le président du PSG est en froid avec son homologue de l’OL, John Textor, et l’absence totale de dialogue entre les deux hommes complique sérieusement l’avancée de la piste Cherki. Affaire à suivre…