Transferts - PSG : Grosse recrue du mercato, il répond aux critiques

Alors qu’il fait partie des gros recrutements du PSG opérés lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike peine encore à vraiment convaincre sous ses nouvelles couleurs. L’ancien attaquant du Stade de Reims, qui fait l’objet de certaines critiques sur son niveau de jeu depuis son arrivée, comprend les attentes à son sujet.

Considéré comme l’un des grands espoirs de Ligue 1 la saison passée alors qu’il a explosé sous les couleurs du Stade de Reims, son club formateur, Hugo Ekitke avait l’embarras du choix sur le mercato. Plusieurs écuries étrangères comme par exemple Newcastle lui faisaient les yeux doux, mais le jeune attaquant de 20 ans a finalement opté pour le PSG. Ekitike s’y est engagé sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 35M€ qui sera automatiquement levée à l’été 2023.

« Les gens attendent des performances »

Mais la première partie de saison a été plutôt compliquée pour Hugo Ekitike, qui n’a inscrit qu’un seul but et doit faire face à une concurrence colossale en attaque au PSG. Il a évoqué les critiques dont il fait l’objet au micro de Canal + : « Les critiques trop sévères ? Non, je sais pourquoi je suis venu ici. Forcément, quand on arrive dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attentes. Les gens attendent des performances et forcément, si ça ne vient pas, on se pose des questions », estime Hugo Ekitike.

« J’assume, ce n’est pas un souci »