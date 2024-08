Transferts - PSG : Echec confirmé sur le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cible prioritaire du PSG ces dernières semaines, Désiré Doué était également convoité par d'autres clubs, comme le Bayern Munich qui souhaitait vraiment mettre en difficulté le club de la capitale dans ce dossier. D'ailleurs on pensait pendant un moment que le jeune joueur déciderait de partir en Allemagne mais il a fait le choix inverse. Une officialisation est attendue, d'autant plus que les dirigeants bavarois se sont résignés.

Milieu de terrain issu du fabuleux centre de formation du Stade Rennais, Désiré Doué est l'une des attractions du mercato estival dernièrement. Le joueur de 19 ans vient de finir son tournoi olympique avec la médaille d'argent et il avait promis de prendre une décision rapidement quant à son avenir. Il a donc choisi le PSG, au grand regret du Bayern Munich.

C'est fini pour le Bayern

Lancé dans un duel face au PSG dans le dossier Doué, le Bayern Munich est obligé de s'avouer vaincu au vu des dernières nouvelles. « Pendant une période de transfert, on a des projets. Je voudrais dire que nous avons une équipe exceptionnelle. Ensuite, il faut prendre une décision : est-ce que les choses sont possibles ? Est-ce que ce n'est pas possible ? - Nous préparons des choses, mais parfois il peut arriver que les choses ne se passent pas comme prévu. J'ai lu beaucoup de choses sur le fait que le Bayern a perdu un duel de transfert contre tel ou tel club. On ne peut pas parler de défaite quand les choses ne fonctionnent pas » a confié le directeur sportif Max Eberl en conférence de presse.

Le PSG a trouvé un accord

Pour Désiré Doué, le PSG aurait trouvé un accord avec Rennes pour un transfert autour des 50M€, en attendant de connaître les bonus qui pourraient avoisiner les 10M€. En attendant l'officialisation, les Parisiens débuteront leur nouvelle saison ce vendredi soir face au Havre pour la première journée de Ligue 1.