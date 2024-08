Transferts : Longoria se fait interpeller à l'OM pour le mercato

Jean de Teyssière

L'OM est en train de basculer dans une nouvelle ère. Après une saison très compliquée, le club phocéen revit peu à peu avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. La saison qui s'annonce est déjà pleine de promesse et l'entraîneur italien est heureux du mercato réalisé par son président pour le moment.

À l'OM, on a déjà tourné la page de la catastrophique saison dernière et une nouvelle ère commence, avec Roberto De Zerbi à sa tête. Neuf joueurs ont déjà rejoint les rangs marseillais, pour tenter de ramener le club phocéen au sommet de la Ligue 1.

Neuf recrues à l’OM !

Malgré l’absence de Coupe d’Europe, l’OM n’a pas oublié d’être attractif cet été. Roberto De Zerbi voulait un recrutement ambitieux et pour le moment, il l’a. Neuf joueurs sont déjà arrivés à l’OM : Elye Wahi, Pierre-Emile Hojberg, Derek Cornelius, Jeffrey de Lange, Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Valentin Carboni et Geronimo Rulli.

De Zerbi satisfait du recrutement

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a donné un entretien à L’Équipe et a été interrogé sur le mercato réalisé par son nouveau club : « On doit encore compléter certaines choses. Même si Wahi est arrivé mardi, Cornelius la semaine dernière, les gardiens aussi, je suis satisfait. Ce n'est pas un timing idéal mais si vous me demandez si je suis content de l'effectif, de la manière dont le club a travaillé, je vous réponds oui. »