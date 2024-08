Mercato : Le PSG annonce une bataille «jusqu’au dernier jour»

Thomas Bourseau

Ce n’est certes plus qu’une question d’heures désormais avant que Désiré Doué soit officiellement un joueur du PSG. La quatrième recrue estivale du club parisien pourrait en appeler d’autres, bien que les différents dossiers restent flous à l’instant T. Entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a fait perdurer le suspense.

Le Paris Saint-Germain semble être en passe de boucler une quatrième recrue cet été en la personne de Désiré Doué. Mercredi soir, un terrain d’entente aurait été trouvé entre les dirigeants du PSG et leurs homologues du Stade Rennais pour une opération avoisinant les 50M€. Le transfert du milieu offensif et ailier français de 19 ans qui est allé décrocher la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 devrait rapidement passer sa visite médicale avant d’officiellement devenir la quatrième et dernière recrue du PSG ?

«Désiré Doué ? Tant qu'il n'est pas au PSG je ne peux pas en parler»

Luis Enrique s’est montré catégorique en conférence de presse ce jeudi : il refuse d’évoquer la situation d’un joueur n’appartenant pas au PSG. « Je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas encore dans mon effectif. Tant qu'il n'est pas au PSG je ne peux pas en parler ». L’entraîneur espagnol a cependant fait passer un message clair sur la dernière quinzaine d’août qui sonnera le glas du mercato dans l’hexagone le 30 août prochain.

«Jusqu’au dernier jour, on restera ouvert pour améliorer l’effectif»

Dans des propos relayés par RMC Sport, Luis Enrique a affirmé que le Paris Saint-Germain tentera jusqu’aux dernières heures du mercato estival de remodeler son effectif. « J’attends encore combien de recrues pour ce mercato ? Je ne sais pas. Jusqu’au dernier jour, on restera ouvert pour améliorer l’effectif. Mais je répète, c’est une tâche difficile ». Reste à savoir si, après Désiré Doué qui n’est plus qu’à un pas du PSG, une voire plusieurs recrues déposeront leurs valises dans la capitale. Le suspense bat son plein.