Mercato : Luis Enrique balance sur la succession de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Orphelin de la star de 25 ans, le club de la capitale essaie de compenser son départ grâce au mercato. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a lâché ses vérités sur la succession de Kylian Mbappé.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de mettre un terme à son aventure à Paris. En effet, le capitaine de l'équipe de France, s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real.

Kylian Mbappé a quitté le PSG

Alors que Kylian Mbappé est parti, le PSG a officialisé trois nouvelles arrivées lors de ce mercato estival : Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho. Interrogé sur la suite du recrutement du club parisien ce jeudi après-midi, Luis Enrique a fait passer un message clair.

«Le mercato très difficile, en particulier pour nous»

« S'il est important qu’il y ait un leader médiatique après le départ de Kylian Mbappé ? Le marché est comme il est. Le mercato très difficile pour toutes les équipes, en particulier pour nous, car on a déjà une grande équipe. L’année dernière, le nombre de recrues a été important, on n’a pas recruté des joueurs pour six mois ou un an. On a fait en sorte d’avoir un projet, une idée à développer. Je suis très content de tous les joueurs qu’on a recrutés. On a confiance, on va continuer de développer notre projet. On a pu recruter l’année dernière un joueur par ligne, il est possible qu’il y en ait d'autres qui arrivent encore. On est disposé à recruter lors du mercato, mais c’est compliqué. C’est dur de trouver des joueurs pour améliorer l’effectif du PSG, vu le niveau. C’est comme ça que je vois les choses, j’ai une grande confiance en mon équipe », a expliqué Luis Enrique, le coach du PSG, en conférence de presse.