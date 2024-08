Mercato - PSG : Dembélé prive une star de son transfert ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas remplacé Kylian Mbappé qui s’en est allé au Real Madrid. Et quand bien même les dirigeants parisiens se seraient penchés sur le dossier Jadon Sancho, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola mettraient inconsciemment un terme à toute transaction pour l’attaquant de Manchester United.

Désiré Doué est à un pas de devenir la quatrième recrue estivale du PSG après Matvey Safonov, João Neves et Willian Pacho. Le milieu offensif et ailier du Stade Rennais va passer sa visite médicale au Paris Saint-Germain. Cependant, dans les faits, Doué ne pourra pas pleinement assurer la succession de Kylian Mbappé poste pour poste.

Le feuilleton Jadon Sancho enterré par le PSG

Plus de deux mois après le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le comité directeur du PSG n’a toujours pas mis la main sur un attaquant capable de lui succéder. Et alors que le feuilleton Jadon Sancho n’a cessé de faire parler ces derniers temps, le Paris Saint-Germain ne serait finalement pas intéressé par le recrutement de l’international anglais de 24 ans de Manchester United à en croire The Daily Telegraph.

Le PSG ne veut pas de Sancho à cause de Barcola et Dembélé ?

Le média britannique explique ces dernières heures que le Paris Saint-Germain ne voudrait pas mettre la main sur Jadon Sancho pour une raison simple : le virevoltant ailier des Red Devils dispose de caractéristiques similaires à celles de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé. En outre, le projet du comité directeur du PSG pour cette fin de mercato serait de recruter un attaquant axial. Le décor est planté.