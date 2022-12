Transferts - PSG : Campos en rêvait, les dés étaient déjà jetés

Thomas Bourseau

Bien que Luis Campos ait coché le nom d’Endrick en marge du mercato estival de 2024 pour le PSG, le Real Madrid risquerait de rafler la mise et seul Chelsea aurait fait trembler le champion d’Europe pour la pépite brésilienne de 16 ans.

Conseiller football du PSG, Luis Campos scrute le marché des transferts brésilien depuis un son arrivée à la tête de la section sportive du Paris Saint-Germain en juin dernier. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs le 21 juin que le club parisien avait coché le nom d’Andrey Santos (18 ans) avant de vous affirmer fin novembre que Chelsea allait rafler la mise dans cette opération. Campos aurait des vues sur Endrick (16 ans) et le PSG aurait même formulé une offre selon son père Douglas.

Le PSG n’a rien pu faire face au Real Madrid

Néanmoins, le Real Madrid aurait pris le meilleur sur ses concurrents dans la course à la signature de l’attaquant de Palmeiras qui ne pourra débarquer en Europe qu’à l’été 2024, moment de sa majorité, comme le règlement de la FIFA le stipule. The Athletic a confié que le PSG aurait bel et bien formulé un intérêt pour celui qui est présenté au Brésil comme étant le nouveau Neymar, mais le projet présenté par le Real Madrid aurait été trop alléchant aux yeux du joueur et de son entourage.

Chelsea était tout proche, mais…