Transferts : Pogba à l’OM, «j’y crois peu»

A l’approche du mercato hivernal, une rumeur agite actuellement l’OM, celle d’une arrivée de Paul Pogba. Les rumeurs n’en finissent plus à propos d’un possible recrutement de l’international français. Logiquement, chez les fans olympiens, l’excitation est maximum, mais voilà que certains ont tout de même du mal à croire à une signature de Pogba à l’OM. C’est le cas de Rod Fanni.

A 31 ans, Paul Pogba se retrouve au coeur de multiplies rumeurs sur le marché des transferts. Et pour cause… Actuellement libre, La Pioche pourra reprendre la compétition à partir du mois de mars. La question est de savoir avec quel club. Ça part alors dans tous les sens à ce sujet et ça s’emballe notamment à propos d’une arrivée à l’OM. Depuis le recrutement d’Adrien Rabiot, tout semble désormais possible à Marseille. Y compris faire signer Pogba ?

« J’y crois peu, mais… »

Ancien joueur de l’OM, Rod Fanni a réagi à ces rumeurs d’une arrivée de Paul Pogba au sein du club phocéen. Et dans des propos accordés à Canal+, il a alors fait part d’un certain pessimisme, confiant : « Moi j’y crois peu. C’est mon ami qui a lancé la rumeur. C’est Patrice Evra qui avait balancé. Je sais qu’il aime bien aussi un peu allumer les mèches. J’y crois peu, mais comme on dit, impossible n’est pas Marseillais. Mais c’est un vrai crack ».

« Pogba à l’OM ? Moi je prends »

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Rod Fanni se prononce sur une arrivée de Paul Pogba à l’OM. Si l’ancien Olympien a donc expliqué qu’il a du mal à croire à un tel coup, il avait déjà fait savoir qu’il ne dirait toutefois pas non à un recrutement de Pogba : « Pogba à l’OM ? Moi je prends. On a vu qu’il y avait des irrégularités même au milieu. Pour moi, Pogba, c’est hybride. Il peut aussi bien joueur milieu défensif que presque offensif où le rôle de Rabiot. On l’a vu à Manchester jouer numéro 10. Moi je prends pas dans le sens pour jouer milieu défensif, mais plus pour des fois faire du box to box, apporter une carte supplémentaire. Mais bon, pour le moment, il n’est pas prêt. C’est cette carte là qui me dérange ».