Transferts - OM : Ca se complique déjà pour le mercato !

Par le biais de son président Pablo Longoria, l’OM pourrait être très attentif au marché italien sur ce mercato hivernal. Du côté de la Juventus, deux joueurs intéressent Marseille avec Danilo et Nicolo Fagioli. Cependant, ce samedi, la presse transalpine a jeté un coup de froid pour ces deux dossiers chauds du club phocéen.

Le mercato hivernal approche, et du côté de l’OM, on aurait déjà des idées en tête. Ce vendredi, l’Equipe révélait que Roberto De Zerbi n’était clairement pas satisfait de sa défense, et aurait réclamé du renfort dans ce secteur de jeu. Le nom de Danilo, en fin de contrat à l’issue de cette saison avec la Juventus, a notamment circulé dans la direction du club marseillais.

Danilo et Fagioli à l’OM cet hiver ?

En revanche, le Corriere Dello Sport a jeté un coup de froid pour ce dossier. Ce samedi, le média italien révèle ainsi que si l’OM s’intéresse bel et bien au Brésilien de 33 ans, ce dernier occuperait une place d’extra-communautaire au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi, ce qui compliquerait l’opération. Autre nom à avoir été associé à l’OM ces derniers temps : Nicolo Fagioli.

La priorité reste la défense

Si le média italien affirme que Marseille est déjà venu aux renseignements pour l’international Italien, le Corriere Dello Sport précise également que sa venue n’est pas une priorité pour l’OM, qui privilégie des renforts défensifs cet hiver. A suivre de près...