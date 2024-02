Transferts : Mbappé va rejoindre Zidane ?

Thomas Bourseau

Le chapitre PSG semble être terminé pour Kylian Mbappé qui devrait quitter le club au terme de la saison. Direction le Real Madrid pour le capitaine de l’équipe de France comme certains compatriotes ayant évolué au club merengue et s’étant hissés au rang de légendes de la Casa Blanca à l’instar de Zinedine Zidane. Tour d’horizon.

Kylian Mbappé a dit stop après sept saisons au Paris Saint-Germain et va donc rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison sauf énorme revirement de situation. La semaine dernière, le meilleur buteur de l’histoire du PSG aurait annoncé sa décision au président Nasser Al-Khelaïfi selon L’Equipe avant d’en faire de même à Luis Enrique et son staff ainsi qu’au vestiaire du Paris Saint-Germain à en croire Le Parisien . Et maintenant ? Un contrat d’au moins cinq saisons l’attendrait au Real Madrid où il suivrait les traces de légendes du football français et du Real Madrid ! A commencer par la dernière en date : Karim Benzema.

Mercato - PSG : Un pote de Mbappé répond sur son avenir https://t.co/rGY4gtnKfy pic.twitter.com/GO8ZzaT9vZ — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Benzema : Ballon d’or, capitaine et légende madrilène !

A seulement 21 ans, Karim Benzema quittait ses terres natales lyonnaises et son club de toujours qu’était l’OL afin de relever le challenge suprême : le Real Madrid. Malgré des débuts poussifs à la Casa Blanca et notamment sous la houlette de José Mourinho pendant son passage sur le banc du club merengue entre 2010 et 2013, Benzema est parvenu à devenir le parfait complément à Cristiano Ronaldo jusqu’à être le capitaine du Real Madrid et l’artisan du sacre madrilène en Ligue des champions pendant la saison 2021/2022 qui lui vaudra un Ballon d’or. Avant cela, Benzema avait déjà raflé quatre autres C1 dont la Décima tant attendue par le Real Madrid en 2014 depuis… 2002 et le coup de génie de Zinedine Zidane.

Zidane : Le maestro à la volée éternelle

Zinedine Zidane a été la deuxième pièce du puzzle de Florentino Pérez une année après son arrivée à la présidence du Real Madrid. Après Figo, c’est Zinedine Zidane qui était recruté par le patron actuel de la Casa Blanca en 2001. Il n’aura fallu qu’une seule saison et un but venu d’ailleurs en finale de la Ligue des champions en 2001/2002 contre le Bayer Leverkusen (2-1) afin de permettre à Zidane d’entrer dans les cœurs des socios merengue. Sa volée du pied gauche résonne encore dans les têtes madrilènes. Et par la suite, Zinedine Zidane a pris part à la conquête de la Decima en 2014 aux côtés de Carlo Ancelotti avant d’offrir trois Ligues des champions consécutives entre 2016 et 2018 au Real Madrid. Indétrônable.

Varane : Une décennie de succès grâce à Zidane ?

Raphaël Varane a signé au Real Madrid à l’âge de 18 ans, juste après son baccalauréat ES après un coup de fil avec… Zinedine Zidane ! De par son rôle de conseiller de président du Real Madrid à l’époque, Zidane parvenait à l’été 2011 à attirer Varane, formé au RC Lens. Et le reste appartient à l’histoire. Pendant 10 ans, Varane a tout bonnement tout gagné avec le Real Madrid dont quatre Ligues des champions et une ribambelle de titres. En 2021, estimant avoir fait le tour de la question au Real Madrid, Raphaël Varane s’envolait pour Old Trafford et Manchester United.

Christian Karembeu et Claude Makélélé : le relais du milieu de l'an 2000

Christian Karembeu et Claude Makélélé se sont passés le relais. En effet, entre 1997 et 2000, le champion du monde qu’est Karembeu évoluait au Real Madrid et avait fait son trou dans l’entrejeu du club merengue. D’ailleurs, son passage fut une franche réussite puisqu’il a remporté la Ligue des champions dès sa première saison et a réitéré l’expérience pendant son dernier exercice à Madrid… avant de passer le flambeau à Makélélé. Après deux ans au Celta Vigo pour s’acclimater au football espagnol, Claude Makelele a repris les rênes du milieu de terrain madrilène laissés par Christian Karembeu. Bien qu’il ait laissé de plus grands souvenirs à Chelsea, Makélélé était tout de même de la partie à Glasgow, le fameux soir du 15 mai 2002 pour la victoire en Ligue des champions grâce au geste magique de Zinedine Zidane.

Raymond Kopa : le roi européen, 3 ans pour 3 C1