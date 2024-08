Transferts : L’OM tire le gros lot sur le mercato !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille tient la dixième recrue de son mercato estival. Une semaine après le transfert d’Elye Wahi, le comite directeur de l’OM a annoncé le recrutement d’un autre élément offensif en la personne de Jonathan Rowe, ailier anglais de 21 ans. Du point de vue de l’entraîneur Roberto De Zerbi, c’est une très bonne pioche pour le club marseillais qui renforce ainsi son « patrimoine ».

C’était le feuilleton de ces derniers jours, mais il a trouvé son dénouement vendredi. Du moins officiellement. Car en effet, Jonathan Rowe avait déjà atterri à Marseille dans la journée de jeudi après qu’un terrain d’entente ait été trouvé entre les dirigeants de l’OM et leurs homologues de Norwich City pour un prêt payant de 3M€ d’une saison avec une obligation d’achat avoisinant les 14M€ pour l’international espoir anglais de 21 ans.

«Un joueur jeune qui apporte du patrimoine au club»

Jonathan Rowe était particulièrement attendu par Roberto De Zerbi. De passage en conférence de presse vendredi quelques minutes après l’annonce de la prolongation de contrat de Luis Henrique jusqu’à l’été 2028, l’entraîneur de l’OM commentait déjà la venue de Jonathan Rowe quand bien même rien ne fut officialisé à ce moment précis par le service marketing de l’Olympique de Marseille pour l’ailier anglais. Aux yeux de De Zerbi, Rowe est une recrue très importante pour l’OM pour le présent et l’avenir. « Un joueur jeune qui apporte du patrimoine au club, pour le projet à long terme ».

«On veut des joueurs fiers d'être ici et il l’est»

Roberto De Zerbi a par la suite partagé la volonté de fer de Jonathan Rowe de s’engager en faveur de l’OM. Une mentalité plus que positive pour le club marseillais. « On veut des joueurs fiers d'être ici et il l'est, il a fortement voulu l'OM, j'espère que ça se fera vite. La blessure de Moumbagna est la seule note négative, on perd un joueur offensif important ».