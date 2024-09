Transferts : L’OM change ses plans et s’explique !

Arnaud De Kanel

Poussé vers la sortie au début du mercato estival moins d'un an après son arrivée, Geoffrey Kondogbia a finalement trouvé sa place à l'OM. Le milieu de terrain doit cela à son implication et à son sérieux durant les séances d'entrainement durant lesquelles il a convaincu Roberto De Zerbi et l'ensemble de l'équipe dirigeante.

« C'est quelque chose qui arrive presque tous les étés. On sait qu'il y a un peu de bruit, des choses qui se disent à ces périodes-là. Le plus important, c'est cette remise en question, savoir ce que l'on a fait de bien ou ce que l'on peut améliorer. C'est vraiment une situation naturelle, déjà vécue dans d'autres clubs. Le plus important pour moi, c'est le quotidien, le terrain. » Pas rancunier et même plutôt reconnaissant de la seconde chance que lui offre l'OM, Geoffrey Kondogbia est revenu sur son été mouvementé en conférence de presse vendredi. Son avenir semblait pourtant s'écrire loin de Marseille.

Kondogbia plus déterminé que jamais

Comme le rappelle La Provence, l'OM cherchait à se séparer de Geoffrey Kondogbia en début de mercato. Mais tout a changé à la suite d'un coup de fil avec Roberto De Zerbi avant également que le joueur joigne ses paroles à l'acte en s'impliquant de fort belle manière à l'entraînement. De quoi définitivement convaincre les dirigeants.

«Pas de raison de s’en séparer»

« On n’avait pas de raison de s’en séparer, le joueur était content de rester », avance même l'OM au sujet de Geoffrey Kondogbia dans les colonnes de La Provence.