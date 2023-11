Transferts : Le PSG a recruté «un soldat» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée au PSG durant le mercato estival, Milan Skriniar s'est déjà imposé comme l'une des valeurs sûres de Luis Enrique au sein du club de la capitale. Et les observateurs, comme l'entraîneur espagnol, ne tarissent pas d'éloges au sujet du défenseur central slovaque.

Cet été, le PSG a réalisé un gros coup sur le marché des transferts en obtenant la signature de Milan Skriniar, libre après la fin de son contrat avec l'Inter Milan en juin dernier. Interrogé jeudi en conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs clairement vanté les mérités de sa recrue défensive, qui enchaine les matchs depuis le début de la saison au PSG : « C'est l'un de ceux qui a le plus joué, et je l'aime énormément. Il a une grosse expérience internationale, il apporte tout ce dont j'ai besoin en tant que défenseur central. C’est un joueur puissant qui gagne les duels, il est très intelligent tactiquement. Il est de la race des leaders, c’est un grand apport au club ! », a lancé l'entraîneur espagnol.

« C'est un soldat »

Et dans les colonnes de L'EQUIPE , Eric Rabesandratana a lui aussi fait l'éloge de Milan Skriniar : « Ce n'est pas un grand joueur mais c'est un soldat et tu en as besoin dans un groupe. Il défend bien. Il joue pour le collectif et c'est ce que le PSG recherchait. Il est meilleur associé à Marquinhos qu'à Danilo, qui n'est pas un défenseur central. Skriniar est plus stoppeur et Marquinhos va plus vite. Entre les deux, ça semble matcher. Après, il faudra voir face à une opposition plus relevée que ce qu'ils ont rencontré jusqu'alors », estime l'ancien joueur du PSG.

Skriniar, un style spécial