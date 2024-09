Transferts : Le PSG a annoncé «un phénomène» avant tout le monde !

Jean de Teyssière

Au PSG, le début de l’ère qatari a été marqué par l’arrivée de plusieurs futures légendes du club. Thiago Silva et Marco Verratti sont arrivés la même année, en 2012 mais avec un statut différent. L’ancien capitaine du PSG a rejoint le PSG en tant que défenseur confirmée tandis que Verratti n’avait que l’étiquette d’espoir. Mais Carlo Ancelotti, alors entraîneur du PSG, avait tout vu avant tout le monde.

Véritable légende du PSG, Thiago Silva est aujourd’hui revenu dans son pays natal, le Brésil. L’ancien capitaine parisien joue désormais pour Fluminense et à tout juste 40 ans, il est revenu sur ses premiers pas au sein du club de la capitale, avec qui il a disputé pas moins de 315 matchs entre 2012 et 2021.

«Al-Khelaïfi a fait beaucoup pour moi»

Au cours d’une interview accordée aux médias du PSG, Thiago Silva est revenu sur son arrivée dans le club de la capitale en 2012 : « Si je me souviens de mon arrivée au PSG ? Oui, ce n’était pas facile d’arriver dans un nouveau pays, de s’habituer à une nouvelle culture complètement différente, mais le club, les gens du club, le Président, m’ont aidé à me sentir à l’aise. Le Président surtout, il a fait beaucoup pour moi. Et puis Carlo Ancelotti aussi. »

Ancelotti avait tout vu pour Verratti

« Je me souviens, la première fois que je me rends au Centre d’Entraînement, j’arrive sur la pelouse et il vient m’accueillir et me dit : "Ici, on va faire de belles choses". Et il m'a tout de suite parlé de Verratti, se souvient le vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 avec Chelsea. Il m'a dit : "Ce garçon, c’est un phénomène et je pense qu’il va beaucoup t'aider, surtout à la sortie du ballon". C'est la première chose qu’il m’a dite. » Petit Hibou appréciera sûrement ces éloges.